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محكمة الأمور المستعجلة تواصل نظر دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء

الخميس، 25 فبراير 2021 02:00 ص
محكمة الأمور المستعجلة تواصل نظر دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء نقابة الأطباء - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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تواصل محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، اليوم الخميس، نظر الدعوى رقم 298 لسنة 2020 والتي تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء.

وقالت أوراق الدعوى التى أقامها المحامي هاني سامح ووكيله المحامي بالنقض صلاح بخيت، إن نقابة الأطباء ضلت الطريق القويم وتقاذفتها أمواج المصالح والرغبات السياسية المنحرفة لصالح الجماعات الإثارية والإرهابية حسب ما ورد بالدعوى القضائية، وتبين ذلك بنعي وتكريم إرهابي تلطخت يداه بدماء الشهداء وهو المُدان عصام العريان، وكذلك تحريض النقابة وتوجيهها أمراً لثمانية آلاف طبيب شاب بالامتناع عن العمل وقت حرب صحية ضد الكورونا بما تسبب في وفيات بسبب العجز وقلة أعداد الأطباء وامتناع عدد عن العمل .

وجاء في الدعوى: يتحقق ويتوجب فرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وذلك لقيامها بتهديد الأمن القومي للبلاد والعبث بسلامة المواطنين وكذلك لجرائم الارهاب والمحبوس على ذمتها أعضاء من مجلس نقابة الأطباء.

وأشارت الدعوى الى نشر النقابة نعي المدان عصام العريان وتمجيد الإرهاب وسقوط النقابة وعدد كبير من أعضاء النقابة ومجلسها في مستنقع جماعات الإسلام السياسي الملعونة والإرهابية نتيجة عقود من تغلغل القاعدة والإخوان المجرمين في قواعدها وجنباتها مع استغلالها لخدمة الإرهاب ومصالحهم الشخصية الضيقة والضرب عرض الحائط بصالح البلاد.


نقابة الأطباء

فرض الحراسة على نقابة الأطباء

محكمة الأمور المستعجلة

عابدين

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