محافظ مطروح: مستعدون لإنطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

مطروح حسن شمالى

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استعداد المحافظة لإنطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بكافة مراكز ومدن المحافظة، والتي تنفذها مديرية الصحة وتستهدف تطعيم الأطفال "من عمر يوم وحتي 5 سنوات"، للأطفال المصريين وغير المصريين المتواجدين على أرض المحافظة بالمجان.

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال فى الفترة من الأحد 28 فبراير وحتى 3 مارس ولمدة 4 أيام .

أوضح الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة ( 122 ألف و 108 طفلا) بعدد 8 إدارات صحية بالمحافظة، بالإضافة إلى جميع الاطفال الوافدين من خارج المحافظة عبر منفذ السلوم البرى والقادمين من المحافظات الأخرى من خلال 242 فريق تطعيم ثابت ومتحرك منها 51 فريق ثابت و193 فريق متحرك يجوب القرى والنجوع من منزل الى منزل للوصول لكافة الاطفال المستهدفين.

وأكد محافظ مطروح على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات و تذليل كافة العقبات التى تواجه تنفيذ الحملة للوصول لجميع الأطفال المستهدفين بكافة القرى والنجوع النائية بمدن ومراكز المحافظة والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.