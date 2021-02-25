اليوم السابع
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محافظ القليوبية يتابع رفع "حواجز النيوجيرسى" بالطريق الزراعى أمام قليوب

الخميس، 25 فبراير 2021 11:23 م
محافظ القليوبية يتابع رفع "حواجز النيوجيرسى" بالطريق الزراعى أمام قليوب أجهزة مرور القليوبية ترفع الكتل الخرسانية من الطريق الزراعى
القليوبية إبراهيم سالم

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تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال إزالة حواجز النيوجيرسي من منتصف الطريق الزراعى "القاهرة – الإسكندرية" بعد نزلة كوبري قليوب، وذلك بعد كثرة شكاوى مرتادى الطريق وانتشار الحوادث الذي تسبب فيها تواجد هذه الكتل الخرسانية على الطريق.

 

وتوجه محافظ القليوبية، مساء اليوم الخميس، للموقع وقام بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومجلس مدينة قليوب، لرفع النيوجرسي المقام علي الطريق، منعا لوقوع الحوادث بالمنطقة، خاصة وأنها منطقة نهاية كوبرى قليوب للقادم من القاهرة والطريق الدائرى.

 

فيما تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال رصف شارع فريد ندا ببنها، حيث شدد على ضرورة العمل بنظام 24 ساعة على مدار اليوم، والعمل أيضا في أيام العطلات الأسبوعية لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف، حيث تابع المحافظ أعمال رصف الجزيرة الوسطى والأرصفة الجانبية ببلاط الإنترلوك، واستكمال أعمال الزراعة والتجميل.

 

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إعداد مخطط لتطوير شارع فريد ندا الذي يعد المدخل الرئيسي للعاصمة، بالتنسيق بين أجهزة المحافظة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن تكلفة المرحلة الأولى تصل إلى 22 مليون جنيه، حيث شمل التطوير عمل مخطط مروري بإضافة حارة خدمات أمام استاد بنها الرياضي وإلغاء الإشارة المرورية الموجودة عند شارع كلية التجارة، وعمل ملف آمن عند الشهر العقاري بالإضافة إلى عمل لوحات إرشادية مرورية بشكل جمالى.

 

أجهزة مرور القليوبية ترفع الكتل الخرسانية من الطريق الزراعى

أجهزة مرور القليوبية ترفع الكتل الخرسانية من الطريق الزراعى

 

أعمال رفع الكتل الخرسانية من الطريق
أعمال رفع الكتل الخرسانية من الطريق

 

جانب من الأعمال
جانب من الأعمال

 

خلال رفع الكتل الرسانية من وسط الطؤريق
خلال رفع الكتل الرسانية من وسط الطؤريق

 

رجال مرور القليوبية
رجال مرور القليوبية

 


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