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محافظ القاهرة يعتمد تخطيط مشروعات المحروسة كإسكان اجتماعى متكامل الخدمات

الخميس، 25 فبراير 2021 10:51 ص
محافظ القاهرة يعتمد تخطيط مشروعات المحروسة كإسكان اجتماعى متكامل الخدمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اعتماد مشروع تعديل تخطيط كل من (منطقة ال 33 فدانً المحروسة 1 منطقة ال 18 فدان والمحروسة 2 بحى السلام ثان) كمناطق إسكان اجتماعى متكامل الخدمات لصالح محافظة القاهرة وطبقًا لما تم تنفيذه بالطبيعة .
 
وشمل القرار اعتماد قطعة ارض كعمارات إسكان، واعتماد قطعة أخرى كعمارات إسكان تجارى إدارى، واعتماد قطعة ثالثة كعمارات إسكان إدارى، كما تم اعتماد قطعة ارض كمنطقة خدمات، واعتماد أخرى كمناطق خضراء.
 
يذكر أنه تم إنشاء مشروعى المحروسة 1 و2 بالسلام ثان، وتسكين عدد من الوحدات السكنية ، ويضم مشروع المحروسة 1 ، 128 عمارة سكنية و3 عمارات مخصصة للمرأة المعيلة بمجموعة 131 عمارة، والعمارة تتكون من 24 وحدة سكنية، وبالتالى فهناك 3229 وحدة سكنية.
 
أما مشروع المحروسة 2 يضم 1666 وحدة سكنية بجانب الوحدات الإدارية والمحلات التجارية بالإضافة إلى الأنشطة والمجمعات التجارية التى تخدم المواطن فى هذه المدينة، ويتم تسليم المساكن متكاملة وكاملة التشطيب والاثاث والأجهزة الكهربائية حيس يستلمها المواطن على المفتاح.

المحروسة

مشروع المحروسة

الاسكان الاجتماعي

تطوير العشوائيات

شقق محافظ القاهرة

مشروعات محافظ القاهرة

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