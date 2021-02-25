محافظ الدقهلية يوجه ببدء رفع كفاءة شارع قناة السويس

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المهندس محمد البسيونى رئيس الوحدة المحلية لحى شرق المنصورة، بالبدء فى تطوير ورفع كفاءة شارع قناة السويس بمدينة المنصورة فى إطار الخطة المقررة لتطوير الشوارع والميادين.

وأوضح رئيس حى شرق المنصورة، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ تم بالفعل البدء فى تنفيذ التطوير بالشارع المشار إليه، حيث تجرى أعمال غسيل الحاويات وغسيل البلاط ورى وزراعة الحدائق الوسطى وكذا ترميم الحجر الفرعونى وازالة الدهانات القديمة وترميم بلاط المشايات بين الجزر الوسطى وقال إنه وفق للخطة الزمنية للتنفيذ سيتم الانتهاء من كافة الاعمال متضمنة اعادة الرصف ودهان البلدورات وذلك خلال 30 يوما من تاريخه.

من جانبه، قال رئيس حى غرب المنصورة، إنه تم متابعة معدلات الإنجاز فى أعمال الرصف الجارى تنفيذها وتشمل رصف شوارع الفراش والشيمى وكريازى وشارع السلاب المتفرع من شارع عبد السلام عارف بمساحة إجمالية قدرها 12000 متر مسطح، مضيفا أنه تم تزويد كافة الشوارع التى تخضع لأعمال الرصف ببلاعات لتصريف مياه الأمطار.

وأضاف أنه تنفيذا لتكليفات المحافظ يتم متابعة الأعمال للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق الأمان والسلامة للمواطنين وقائدى المركبات والتأكيد على لانتهاء من الأعمال فى مواعيدها الزمنية المقررة.

وأكد المحافظ، استمرار متابعته الشخصية يوميا لتنفيذ خطة رفع كفاءة وتطوير ورصف الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والأحياء، وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية.