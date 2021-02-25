محافظ الدقهلية: انطلاق حملة تطعيم شلل الأطفال وتستهدف مليون طفل الأحد المقبل

الدقهلية _ شريف الديب

أعلن محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار عن انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى نطاق المحافظة يوم الأحد المقبل 28 فبراير الجارى ولمدة 4 أيام، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الأطفال، وأن تظل مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وكلف محافظ الدقهلية بضرورة الاستعداد جيدا من خلال وضع الخطة اللازمة وتحديد آليات العمل للحملة لتبدأ يوم الأحد القادم الموافق 28 فبراير الجارى وحتى الأربعاء 3 مارس 2021م والتى تستهدف مليون طفل.

الحملة تستهدف تطعيم الأطفال في الفئة العمرية من عمر يوم واحد حتى عمر 5 سنوات، وأن التطعيم يتم من خلال فرق مدربة منتشرة في جميع قرى ومدن المحافظه تضم فرق ثابتة بجميع وحدات ومراكز طب الأسرة وفرق متحركة من شقة إلى شقة بإجمالي 6200 عضو من الفرق الطبية، وأن الطعم المستخدم هو طعم شلل الأطفال الفموي أحادي التكافؤ نمط 2 وهو طعم آمن ويتم التطعيم بالمجان.

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة تضافر كافة الجهود بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى لنجاح الحملة وتحقيق أهدافها المرجوة، مشيرا إلى أهمية وصول الرسالة التثقيفية الخاصة بالحملة للأباء والأمهات وجموع المواطنين من خلال الندوات المستمرة من خلال دور العبادة بتعاون الأوقاف والكنيسة بالدقهلية لتوعية جميع المواطنين على أرض الدقهلية بضرورة التطعيم لجميع الأطفال المستهدفين مصريين وغير مصريين بنطاق المحافظة، لاستمرار الحفاظ على مصرنا الحبيبة خالية من مرض شلل الأطفال .

كما أكد محافظ الدقهلية ضرورة حسن استقبال ومعاملة المترددين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الجميع، مع أهمية تقديم خدمة طبية متميزة للمترددين على فرق الحملة بأماكن تمركزها بوحدات طب الأسرة بنطاق المحافظة .