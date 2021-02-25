اليوم السابع
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محافظ البحيرة يعلن الموافقة على إقامة وحدة صحية بمركز أبو حمص

الخميس، 25 فبراير 2021 12:24 م
محافظ البحيرة يعلن الموافقة على إقامة وحدة صحية بمركز أبو حمص محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الموافقة على إقامة وحدة صحية على مساحة 1200 متر تبرع بها أحد المواطنين بناحية الرشيدية ببسنتواى مركز أبو حمص.

ويأتى ذلك استجابة لطلب المحافظة بالموافقة على المشروع، حيث أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016.

وجار إنهاء نقل الملكية لصالح مديرية الشئون الصحية بالبحيرة واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

 

 


ابو حمص

محافظ البحيرة

محافظة البحيرة

وحدة صحية بأبو حمص

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