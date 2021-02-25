اليوم السابع
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خالد صلاح
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مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بهدنة عالمية لتوزيع لقاحات كورونا

الخميس، 25 فبراير 2021 10:08 م
مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بهدنة عالمية لتوزيع لقاحات كورونا مجلس الأمن
أ ش أ

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يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أعدته بريطانيا يطالب كل أطراف الصراعات المسلحة "بالدخول على الفور في هدنة إنسانية راسخة وشاملة ومستمرة" للسماح بتوزيع اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19، ويمثل إقرار المسودة اختبارا رئيسيا للتعاون بين الصين والإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن في الأمم المتحدة.

وقال دبلوماسيون إنهم يتوقعون إقرار المسودة، واحتاج مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 بلدا أكثر من ثلاثة أشهر في العام الماضي لتأييد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بهدنة عالمية بسبب وباء فيروس كورونا وذلك بسبب المشاحنات بين الصين والإدارة الأمريكية السابقة بقيادة دونالد ترامب.

ومن المقرر إعلان نتيجة التصويت غدا الجمعة، ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أعضاء وعدم اعتراض أي من الدول دائمة العضوية بالمجلس وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين.

 


مجلس الأمن

كورونا

الصحة العالمية

لقاحات كورونا

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