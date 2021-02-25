ما هو الصداع المزمن اليومى وأنواعه وكيفية العلاج

كتبت فاطمة خليل

التعامل مع الصداع من الأشياء المزعجة التي نواجهها، خاصة إذا كان الصداع مزمناً وبشكل يومي، ويمكن أن يتراوح الألم من خفيف إلى شديد، وفي بعض الأحيان لا يختفي أبدًا، تسمى هذه أنواع الصداع اليومي المزمن، وبينما يمكن أن تأتي بأشكال مختلفة ، إلا أنها تشترك في شيء واحد: أنها تؤثر سلبًا على الحياة اليومية لمن يعانون منها، في هذا التقرير نتعرف على أنواع الصداع اليومي المزمن وعلاجه، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

ما هو الصداع اليومي المزمن؟



قال الدكتور بايال سوني، طبيب الأعصاب بكليفيلاند كلينيك بأمريكا، إن الصداع اليومي المزمن هو أي صداع يحدث لمدة 15 يومًا أو أكثر من الشهر ويستمر لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر. وأضاف: "الصداع اليومي المزمن هو اضطراب رئيسي للصداع مما يعني أنه ليس بسبب مرض آخر."

وأشارت إلى إن الناس في أي عمر معرضون للصداع اليومي المزمن تتضمن بعض عوامل الخطر للصداع ما يلي:

-البدانة.

-توقف التنفس أثناء النوم.

-القلق.

-الاكتئاب.

-الفيبروميالجيا.

-آلام الظهر المزمنة.

وتوصي بتتبع الصداع الذي تعاني منه. "قد يكون من المفيد تتبع نوبات الصداع الذي تعاني منه أو الاحتفاظ بدفتر يومية حتى يكون لديك فكرة جيدة عن عدد مرات حدوثها."

يمكن أن تكون هذه المعلومات مفيدة أيضًا عندما ترى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لأنه قد يكون من الصعب تذكر كل صداع تعاني منه على مدار عدة أيام أو أسابيع.

كما أن الملاحظات التي تدونها حول الصداع الذي تعاني منه - مكان حدوثه ، والأعراض الأخرى المرتبطة به - يمكن أن تساعد أيضًا في تحديد نوع الصداع اليومي المزمن الذي تتعامل معه.

أنواع الصداع اليومي المزمن



هناك 5 أنواع من الصداع اليومي المزمن ، بحسب دكتور سوني هم:

-الصداع النصفي المزمن.

-صداع التوتر المزمن.

-الصداع المزمن التالي للصدمة.

-صداع يومي جديد مستمر.

- صداع الشقيقة المستمر

1-الصداع النصفي المزمن



يقول الدكتور سوني إن الصداع النصفي المزمن يشبه الصداع النصفي العرضي نحن نعلم أن الصداع النصفي هو اضطراب وراثي يتضمن خلل في تنظيم الناقلات العصبية والالتهاب والنشاط الكهربائي المثير في الدماغ."

في حين أن الصداع النصفي هو اضطراب عرضي بشكل عام - مما يعني أنك ستصاب بالصداع النصفي تليها فترات لا تشعر فيها بالألم - فمن الممكن أن ينتقلوا إلى الصداع النصفي المزمن.

هناك دراسات وبائية تدعي أن الصداع النصفي العرضي يصبح مزمنًا لحوالي 2.5٪ من مرضى الصداع النصفي كل عام إنه مجرد نوع من المسار الطبيعي للمرض."

إن السبب المحتمل الآخر للانتقال هو عوامل نمط الحياة على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام أدوية الصداع التي تُصرف بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية (OTC) إلى ما يُعرف باسم الصداع الناتج عن الإفراط في استخدام الأدوية.

نظرًا لأن جسمك يتكيف مع الاستخدام المستمر لهذه الأدوية للتحكم في الألم ، فإن الصداع يصبح أكثر تواترًا وأكثر حدة ، ويتطور إلى حدث يومي تقريبًا.

بعض الأبحاث تشير إلى أنه قد يكون هناك استعداد وراثي للإصابة بالصداع النصفي المزمن ، ولكن هذا السبب لم يتم فهمه جيدًا حتى الآن.

2-صداع التوتر المزمن



قال الدكتور سوني، مثل الصداع النصفي المزمن ، غالبًا ما يبدأ الصداع المزمن الناتج عن التوتر على شكل صداع عرضي ولكنه ينتقل إلى الصداع المزمن ما يفصل هذا النوع من الصداع عن الصداع النصفي هي الأعراض.

عادة ما يكون الصداع الناتج عن التوتر خفيفًا إلى معتدل من حيث الألم ولا يتداخل مع حياة الشخص اليومية بنفس الطريقة التي يمكن أن يحدث بها الألم الشديد المرتبط بالصداع النصفي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الصداع الناتج عن التوتر يشبه الضغط أو الضغط أكثر من الخفقان ويؤثر على جانبي الرأس أو الرأس بالكامل.

بعض أعراض الصداع النصفي مثل الحساسية للضوء والضوضاء وكذلك الغثيان والقيء غير موجودة مع هذا الصداع من نوع التوتر.

3-الصداع المزمن التالي للصدمة



الصداع المزمن اللاحق للصدمة هو صداع متكرر يتطور بعد نوع من صدمة الرأس لا يجب أن تكون صدمة شديدة أيضًا ولكن إذا كان لديك بالفعل تاريخ من الصداع النصفي أو الصداع الناتج عن التوتر فقد يعرضك ذلك لخطر الإصابة بنمط الصداع المزمن بعد صدمة مثل الارتجاج.

قال الدكتور سوني: "تقليديا ، الصداع اللاحق للصدمة موجود بعد الإصابة ولكنه يختفي في غضون أسابيع قليلة إلى بضعة أشهرلكن بعض المرضى يطورون مسارًا مطولًا حيث يصبح نمطًا مزمنًا أكثر."

4-صداع يومي جديد مستمر



قال الدكتور سوني إن هذا النوع من الصداع هو صداع مستمر يبدأ دون أي تحذير حقيقي. "إنه صداع جديد يومي ومستمر منذ البداية ، مع عدم وجود فترة خالية من الألم."

5- صداع الشقيقة المستمر



في حين أن الأنواع الأخرى من الصداع اليومي المزمن أكثر شيوعًا ، فإن صداع الشقيقة المستمرة هي اضطراب صداع نادر إلى حد ما ، وفقًا للدكتور سوني. "إحدى سمات هذا النوع الخاص من الصداع هو أنه يشمل جانبًا واحدًا فقط من الرأس" ، كما تلاحظ. "والألم مستمر ويومي منذ البداية."

يختلف أيضًا عن الأنواع الأخرى من الصداع من حيث أنها مرتبطة بالأعراض اللاإرادية. قال الدكتور سوني: "يمكن أن يشمل ذلك تمزق أو احمرار في العين في نفس جانب الألم أو تدلي الجفن في نفس جانب الألم". "ويمكن أن يشمل أيضًا احتقان الأنف أو سيلان الأنف في نفس جانب الألم."

وفيما يتعلق بأسباب هذا الصداع النادر ، يقول الدكتور سوني أن السبب الدقيق غير معروف.

علاج الصداع المزمن اليومي

عندما تصاب بالصداع ، تتناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية من اختيارك (الأسبرين ، والتايلينول ، وما إلى ذلك) وتستمر في يومك.

مع هذا النوع من الصداع المزمن، قال الدكتور سوني إن الأمر كله يتعلق بالتغلب على الصداع في المقام الأول بالعلاج الوقائي.

العلاج الوقائي هو عادة الأدوية التي تتناولها كل يوم، بغض النظر عما إذا كنت تعاني من صداع في ذلك اليوم أم لا الهدف هو تقليل العدد الإجمالي للصداع الذي تعاني منه."

وأضاف أنه إذا كنت تتناول أدوية بدون وصفة طبية أكثر من يومين في الأسبوع لإدارة آلام الصداع ، فأنت بحاجة إلى التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول التحول إلى هذا الدواء الوقائي.

من المهم الحصول على فكرة جيدة عما يسبب لك الصداع ، وخاصة الصداع النصفي ، لأنه لا يوجد لدى كل شخص نفس المحفزات. تحديد الأشياء الأكثر شيوعًا - أشياء مثل نظامك الغذائي أو ضغوط معينة - يمكن أن يساعدك على تجنبها.

يمكن أن تكون التغييرات في روتينك أيضًا من المحفزات

يحب دماغك التمسك بالروتين، خاصة مع تقدمنا ​​في السن". الالتزام بروتين ، بغض النظر عما إذا كان يومًا من أيام الأسبوع أو عطلة نهاية الأسبوع ، يمكن أن يساعد حقًا في الحفاظ على النوم الجيد.

النظام الغذائي مهم أيضًا يمكن أن يكون تجنب الأطعمة المصنعة أو المعبأة لتحسين نظامك الغذائي خطوة إيجابية بالإضافة إلى الحفاظ على رطوبة الجسم عن طريق شرب الكثير من الماء.