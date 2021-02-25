اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 فبراير 2021 01:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ليبيا تعلن اكتشاف 23 مصابا بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

الخميس، 25 فبراير 2021 12:56 ص
ليبيا تعلن اكتشاف 23 مصابا بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا لقاح كورونا
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قام فريق خبراء الفيروسات وتقنية الأحياء الجزئية بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا، بإجراء إختبارات للكشف عن النوع الجديد المتحور لفيروس كورونا المستجد المعروف بطفرة لندن. 
 
واعلن المركز الوطنى الليبى انه تبين من خلال الكشف على 88 عينة عشوائية موجبة لفيروس كورونا بأن 23 عينة كانت من النوع الجديد المتحور المعروف بطفرة لندن أي بنسبة%26 من إجمالي العينات.
 
واكد المركز تأكيد وجود هذا النوع معمليا لأول مرة في ليبيا مع الأخذ في الإعتبار بأن هذا النوع يتصف بسرعة الإنتقال ونشر الإصابه في المجتمع، موضحا ان اكتشاف هذا النوع يدعو للقلق بسبب توقع ظهور موجَه وبائية واسعة الإنتشار وخيمة العواقب خاصة في ظل ما تشهده من تراخي وعدم إلتزام بتنفيذ الا دابير والإجراءات الوقائية والإحترازية.
 
 

ليبيا

اخبار ليبيا

فيروس كورونا

اخبار كورونا

المركز الوطنى في ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيسة مجلس النواب الأمريكي تناقش مع نتنياهو سبل مكافحة فيروس كورونا

الخميس، 25 فبراير 2021 12:26 ص

التليفزيون هذا المساء ..كارول سماحة: بتول عرفة مخرجة استثنائية ولازم تخرج دراما وهانى شاكر ممثل قوى.. لجنة مكافحة الفيروسات: لدينا 4 لقاحات كورونا.. متحدث الحكومة: وارد إجراء تعديل تشريعى على تسجيل العقارات

الخميس، 25 فبراير 2021 12:19 ص

الصحة تسجل 644 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و52 حالة وفاة

الخميس، 25 فبراير 2021 12:16 ص

إصابة حلمى طولان بفيروس كورونا

الخميس، 25 فبراير 2021 12:08 ص

دراسة بريطانية تنفى علاقة إصابة الحامل بفيروس كورونا بولادة أطفال متوفين

الخميس، 25 فبراير 2021 12:00 ص

تونس تسجل 662 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس، 25 فبراير 2021 12:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة