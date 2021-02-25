لو ابنك مصاب بكورونا اعرف الخطوات المطلوبة لتأجيل الامتحانات

كتب محمود طه حسين

حذرت المدارس أولياء الأمور من الإصرار على دخول الطالب حال إصابته بكورونا امتحانات الفصل الدراسى الأول، موضحة أنه فى حالة اكتشاف إصابة أى طالب ستمنع المدرسة دخوله مع اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضحت المدراس، أنه فى حالة إصابة الطالب بفيروس كورونا على ولى الأمر أن يبلغ المدرسة فورا ويقدم الشهادة والأوراق الدالة على الإصابة من مستشفى حكومى أو مستشفى التأمين الصحى، ويجرى تأجيل الامتحان له ويؤديه فى وقت لاحق يحدد من قبل الجهات المختصة.

‏كما جرى التأكيد على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية ‏اللازمة والتأكد من سلامة جميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان، وعلى جميع الطلاب ضرورة مراعاة الزمن المخصص للإجابة عن أسئلة كل مادة.

يؤدى طلاب الصفين الأول والثانى فى الثانوية العامة امتحانات الفصل الدراسى الأول داخل المدرسة ويمنع أداء الامتحان خارج المدرسة ومن يؤدى الامتحان خارج المدرسة يعتبر راسبا، وفى حالة إصابة الطالب بفيروس كورونا يبلغ ولى الأمر المدرسة فورا ويقدم الشهادة والأوراق الدالة على الإصابة من مستشفى حكومى، ويتم تأجيل الامتحان له ويؤديه فى وقت لاحق يحدد من قبل الجهات المختصة، ولا يجوز أداء الامتحانات ورقيا لمن لديهم أجهزة تابلت ويحرر محضر إثبات حالة فى حالة تعذر أداء الامتحان إلكترونيا، على أن تلتزم المدارس بتوفير قاعات الإنترنت وتسلم كشوف الحضور يوميا إلى إدارة شئون الطلبة.

وتضع الإدارات التعليمية امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للطلاب الذين سيؤدون الامتحان ورقيا لعدم استلامهم أجهزة التابلت، حيث يؤدى الطلاب الامتحان الورقى فى نفس توقيت الاختبار الإلكترونى لباقى زملائهم فى اللجان الامتحانية، مع تطبيق كافة الضوابط والإجراءات الاحترازية، على أن يجرى تصحيح الامتحان الورقى من خلال الإدارات والمدارس الثانوى وإعلان النتائج مع زملائهم بالنسبة للامتحانات الإلكترونية عقب انتهاء الامتحانات بالترم الثانى.