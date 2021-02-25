ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، فقد جاء توزيع الشحنة المكونة من 1.5 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا تكفي لتطعيم 750 ألف شخص في البلاد، ومعظمهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى في دور رعاية المسنين، في الوقت الذى تستعد فيه البلاد لبدء حملة التطعيم المجانى يوم غد .