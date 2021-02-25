كاميرا مراقبة ترصد لحظة إنقاذ سيدة لكلبها قبل غرقه فى بركة متجمدة.. فيديو

كتب محمد شعلان

سجلت كاميرا مراقبة لحظة إنقاذ سيدة أمريكية كلبها الصغير فى بركة متجمدة بعد أن سقط وتعرقل فى الجليد وكاد أن يفقد حياته، وأظهرت لقطات الفيديو صاحبة الكلب وتدعى جيني تاتوم وتعيش فى مورفريسبورو بولاية تينيسي، وهي تجرى مسرعة نحو الكلب لمحاولة انقاذه، وتمكنت من إخراجه من الجليد بعد معاناة.



وقالت السيدة جيني تاتوم، فى تصريحات لشبكة CNN: "لم أكن أفكر حتى في الشعور بالبرد، وكان الكلب عالقا في غطاء من الجليد علمت أنه سقط هناك فثم ذهبت ورأيته من الاعلى، وزنه نحو 50 باوند وكل ما كان يمكنني التفكير فيه هو أننى بحاجة فقط لإدخاله داخل المنزل وتدفئته".



تحاول إسعاف الكلب



الكلب بعد سقوطه

وتابعت: "الكلب كان يتنفس بصعوبة عندما إخرجته"، وتقول إنها أخذت الكلب إلى طبيب بيطري للطوارئ عالجه بالأكسجين والمضادات الحيوية للاتهاب الرئوي".

وفى مشهد إنسانى آخر، تمكن صحفى روسى من إنقاذ كلبا غارقا في المياه المتجمدة لبحيرة بعد أن غطس فيها وانتشله وسحبه إلى بر الأمان، وكان المراسل الصحفى ألكسندر ساشنيف، موجود بالقرب من البحيرة لتصوير تقرير عن حياة البط في فصل الشتاء الروسي القاسي عندما سمع مع زميله المصور نداء استغاثة من طفل صغير، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأوقف الصحفي وفريقه التصوير وتوجهوا فورا إلى مكان الطفل الذي طلب إنقاذ كلب غارق في البحيرة، في منطقة ستاري أوسكول، وعلى الفور قام الصحفي بخلع ملابسه والنزول والغطس في المياه المتجمدة وانتشل الكلب الذي ظهرت عليه علامات التجمد.

وحاول الصحفي رفع حرارة جسم الكلب بلفه بسترته وحمله إلى سيارته ووضعه في داخلها لتدفئته وتدفئة نفسه بعد عملية الغطس.