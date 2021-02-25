قوافل "نور حياة" تجرى الكشف الطبى على مواطنى 5 محافظات ضمن مبادرة حياة كريمة

كتب مدحت وهبة

تواصل قوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة"، على مدار اليوم وغدا عملها بإجراء الكشف الطبي على العيون لمواطني محافظات الشرقية وأسيوط والمنوفية ودمياط وكفر الشيخ لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الأبصار لدى البالغين.

من جانبه، قال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر ، تامر عبد الفتاح، إن قوافل مبادرة نور حياة استقبلت صباح اليوم المواطنين لإجراء الكشف الطبي عيادات متنقلة تم إقامتها في نادي ههيا محافظة الشرقية، مركز شباب العطوي بفارسكور محافظة دمياط، مركز شباب ميت شهالة بالشهداء محافظة المنوفية، الوحدة المحلية بقرية العقال بحري بالبداري محافظة أسيوط، نادي المركزية بقرية التفتيش بالحامول محافظة كفر الشيخ، على أن يتم تسليم العلاج للمرضى وإجراء كشف النظارة الطبية داخل القافلة، وإجراء العمليات الجراحية في المستشفى العسكري بمحافظات السويس، كفر الشيخ، المنوفية، سوهاج، ودمياط.

وأضاف أنه يتم تقديم خدمات مبادرة نور حياة في إطار التنسيق مع المشروعات التي تنفذها الدولة لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أن الصندوق يعمل على تحقيق التكامل بين البرامج والخدمات التي يوفرها في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية، ومختلف المشروعات المنفذة من خلال مبادرة حياة كريمة.

وأوضح عبد الفتاح، أن قافلة نور حياة تستقبل 300 مواطنا يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع بواقع 50% من طاقتها السابقة، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19

وأشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إلى أن المبادرة قدمت خدمة الرعاية الصحية منذ إطلاقها في فبراير 2019 لمواطني 19 محافظة هي: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، ومطروح.

ولفت إلى أن قوافل الكشف على البالغين يتم تنفيذها بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية، ووزارة الداخلية فضلا عن مشاركة عدد من منظمات المجتمع المدنى.

تقديم خدمات مبادرة نور حياة في إطار التنسيق مع المشروعات التي تنفذها الدولة قوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة" تجرى الكشف على المواطنين قوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة" قوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة" إجراء الكشف الطبي على العيون للمواطنين

قوافل نور حياة تواصل الكشف الطبى على المواطنين