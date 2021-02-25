قواعد إلغاء السفر ورد التذاكر والتخلف عن القطارات.. إنفوجراف

حددت هيئة السكة الحديد قواعد استرداد قيمة التذاكر حال التخلف عن استقلال القطارات أو الرغبة فى استبدال قطار بآخر، ودعت جمهور المسافرين إلى الالتزام بهذه القواعد حتى لا يتعرضوا للغرامات خلال استقلالهم للقطارات.

وفى هذا التقرير، يقدم "اليوم السابع" لجمهور القراء كل ما يريدون معرفته عن هذه القواعد خلال التقرير التالى:

يسمح بالتخلف عن السفر بالقطارات العادية فقط

لا يجوز استبدال المقاعد المكيفة فى قطار مكيف آخر

لا يسمح بالتخلف عن السفر بالقطارات المكيفة

يسمح بإعادة التذكرة قبل موعد الرحلة بـ24 ساعة

يخصم من التذكرة 25% من قيمتها المادية

يخصم 50% حال رد التذكرة بأقل من 24 ساعة

يخصم من قيمة التذكرة الرسوم الإدارية المقررة