قوات الاحتلال تعتقل أسيرا محررا من مخيم عايدة شمال بيت لحم

وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، أسيرا محررا من مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يزن حمزة الكردي (19 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه في المخيم