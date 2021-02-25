اليوم السابع
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قوات الاحتلال تعتقل أسيرا محررا من مخيم عايدة شمال بيت لحم

الخميس، 25 فبراير 2021 09:13 ص
قوات الاحتلال تعتقل أسيرا محررا من مخيم عايدة شمال بيت لحم الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
وكالات

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، أسيرا محررا من مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يزن حمزة الكردي (19 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه في المخيم

 


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مخيم عايدة

بيت لحم

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