اليوم السابع
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قافلة طبية للكشف الطبى وصرف العلاج مجانا لمواطنى الزعفرانة بالبحر الأحمر

الخميس، 25 فبراير 2021 09:55 ص
قافلة طبية للكشف الطبى وصرف العلاج مجانا لمواطنى الزعفرانة بالبحر الأحمر قافلة طبية - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن اللواء أيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، وصول قافلة طبية علاجية للكشف الطبى على أهالي قرية الزعفرانة وعرب عايش شمال مدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر.

وأضاف رئيس مدينة رأس غارب أن تم تكليف رئيس قرية الزعفرانه بمتابعة أعمال القافلة الطبية العلاجية المجانية فى جميع التخصصات بقرية الزعفرانة وعرب عايش، التي توفدها مديرية الشئون الصحة بالمحافظة بقيادة الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة والدكتورة نصرة سعد حامد منسق القوافل العلاجية بمديرية الصحة.

وأوضح أن القافلة ستمارس اعمالها الطبية على مدار يومين، وتم الكشف الطبى وصرف العلاج لعدد 66 حالة حتي الآن وتقديم جميع الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين بقرية الزعفرانه .

 

 


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