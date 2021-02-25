فوتوسيشن ومطاعم وكافيهات.. شارع الجراج أحدث المزارات السياحية ببورسعيد "فيديو لايف"

بورسعيد - محمد عزام

أجرى تليفزيون اليوم السابع بثاً مباشراً من شارع "ديلسيبس باي" والشهير بـ"شارع الجراچ" بمحافظة بورسعيد، مساء الأربعاء، والذي يمثل أحد المزارات السياحية الجديدة.

وبلقائنا مع أحد الشباب صاحب "بارتيشن" بالشارع، أكد أن فكرة الحاويات جديدة على بورسعيد، وكان ذلك حافزاً للتفكير في إقامة مشروع للمأكولات والمشروبات، مشيراً إلى أن كل الأفكار والمشاريع تخدم بعضها البعض.

وأوضح عماد العمدة، أحد قدامي لاعبي النادي المصري، أن بورسعيد تشهد تطوراً كبيرا وأصبحت مقصداً لكل الرحلات، لافتاً إلى أنه يشكر جميع الجهات التنفيذية وعلى رأسها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأشاد حمد إبراهيم، أحد قدامي لاعبي النادي المصري، بما يحدث من تطور داخل المحافظة، ومثل هذه المناطق والشوارع تسبب الراحة النفسية وتعمل على تحسين الحالة المزاجية للأهالي لمجابهة ظروف الحياة الصعبة.

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مناظر طبيعية جاذبة



مناظر طبيعية (2)



مناظر طبيعية (1)



اماكن للتصوير بالشارع



مشروعات الشباب بالشارع (1)



مشروعات الشباب بالشارع (2)