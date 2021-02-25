فنزويلا تسلم مذكرات احتجاج لسفراء 4 دول أوروبية

كتب أحمد عرفة

سلم وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا مذكرات احتجاج إلى سفراء 4 دول أوروبية بسبب سياسة العقوبات الأوروبية تجاه فنزويلا.



ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكد وزير الخارجية الفنزويلي، أن مذكرات الاحتجاج جرى تسليمها إلى سفراء فرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا.



وأوضح وزير الخارجية الفنزويلي، أن هذه الدول الأربع كانت تتصرف بشكل متعمد وشجعت على هجمات جديدة وفرض القيود أو ما يسمى بالعقوبات ضد فنزويلا.



وفى وقت سابق أعلنت فنزويلا عن طرد سفيرة الاتحاد الأوروبى وإمهالها 72 ساعة لمغادرة البلاد.



وكان طلب البرلمان الفنزويلى الجديد، الذى يسيطر عليه حكومة نيكولاس مادورو، طرد سفيرة الاتحاد الأوروبى فى كاراكاس وإعلانه شخص "غير مرغوب فيه"، بعد عقوبات من قبل الكتلة ضد 19 مسئولا فنزويليا.

وافق المجلس الوطنى المكون من مجلس واحد على "اتفاق تنصل" ضد هذه العقوبات، وحث البرلمان الفنزويلى ، مادورو على "إعلان رئيس الوفد الدبلوماسي" للاتحاد الأوروبى فى الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية على أن السفيرة إيزابيل بريلهانت بيدروسا شخص غير لطيف ولابد من طردها.