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فرنسا: تعليق إيران تطبيق البروتوكول الإضافى يقيّد حركة المفتشين الدوليين

الخميس، 25 فبراير 2021 09:13 م
فرنسا: تعليق إيران تطبيق البروتوكول الإضافى يقيّد حركة المفتشين الدوليين وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان: "قلقون جدا من تعليق إيران تطبيق البروتوكول الإضافي"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضاف وزير الخارجية الفرنسى أن تعليق إيران تطبيق البروتوكول الإضافي يقيّد حركة المفتشين الدوليين.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل جروسي، دعم باريس لعمل الوكالة الدولية المهني والحيادي.

ويضغط الاتحاد الأوروبى على إيران لإجبارها على العودة للالتزام بالاتفاق النووي، خاصة مع قبول الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الماضية التفاوض مع إيران بشأن الاتفاق النووي عبر وساطة أوروبية، بينما على الجانب الآخر صعدت طهران برفضها أى تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التفتيش على برنامجها النووى وهو ما أعرب فيه دول أوروبا عن قلقلها إزاء هذا التصرف.

في هذا السياق أعرب المتحدث باسم خارجية الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، عن قلق الاتحاد إزاء خطوات إيران الأخيرة، وأوضح المتحدث باسم خارجية الاتحاد الأوروبي أن الوقت الآن هو للدبلوماسية ولحل المشاكل مع إيران عبر المفاوضات، بحسب  ما ذكرت قناة العربية.


فرنسا

الوكاله الدوليه

أوروبا

الاتحاد الاوروبى

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