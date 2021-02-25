فحص كاميرات المراقبة لضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بالعجوزة

كتب بهجت أبو ضيف -كريم صبحى

لجأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى كاميرات المراقبة، لفحصها وكشف هوية المتهم بسرقة مغشولات ذهبية من شقة بالعجوزة، ورصده خلال دخوله العقار الذي شهد السرقة، كما تم الاستعانة بخبراء المعمل الجنائي، لبيان كيفية دخول المتهم للشقة، وتبين أنه استخدم مفتاح مصطنع في فتح الباب.

وأشارت التحريات أن المتهم رصد الشقة، واستغل غياب المقيمين بها، ثم استخدم مفتاح مصطنع في الدخول، وفتش في محتويات الشقة، واستولى على مشغولات ذهبية وفر هاربا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد تعرض شقة سكنية للسرقة على يد مجهول، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات وإجراء المعاينة، أن المتهم استولى على مشغولات ذهبية بعد تفتيش محتويات الشقة، وفر هاربا.

تم اتحاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة،وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية المتهم والقبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.