فايزر تختبر جرعة ثالثة للقاحها لمواجهة السلالات الجديدة لكورونا

كتبت فاطمة خليل

أعلنت شركتا فايزر وبيونتيك اليوم أنهما يخططان لدراسة آثار جرعة ثالثة من لقاح كورونا كجرعة معززة لمواجهة السلالات الجديدة للفيروس، حيث إنه من المقرر أن تجري الشركتان التجارب على المشاركين من تجربتها السريرية الأصلية.

وبحسب موقع "إنسايدر" ستقدم الشركتان جرعات معززة لما يصل إلى 144 مشاركًا من 6 إلى 12 شهرًا بعد حصولهم على الجرعة الثانية من اللقاح.

بدأت تجربة المرحلة الأولى في مايو 2020، لذا فإن بعض الأشخاص الذين شاركوا مؤهلون بالفعل لجرعاتهم الثالثة.

على الرغم من أن صياغة الجرعة المعززة مطابقة لتلك الخاصة بالجرعتين الأوليين، فإن اختبار سلامة وفعالية الجرعة الثالثة الآن يمكن أن يمهد الطريق لتطوير جرعات خاصة بسلالة جديدة في وقت لاحق.

تم العثور على متغير B.1.351، الذي تم تحديده لأول مرة في جنوب إفريقيا، به العديد من الطفرات على بروتين سبايك في فيروس كورونا، قد يسبب هذا مشاكل للقاحات والأجسام المضادة الموجودة التي تستهدف هذا الجزء من الفيروس.

تشير البيانات الأولية إلى أن لقاح Pfizer يمكن أن يحمي من B.1.351 وكذلك B.1.1.7، وهو نوع أكثر قابلية للانتقال ظهر لأول مرة في المملكة المتحدة لكن الشركة تستعد لاحتمال أنها قد تحتاج في النهاية إلى إنشاء لقاحات إضافية تستهدف السلالات الجديدة للفيروس التاجي.

وقال ألبرت بورلا ، رئيس شركة فايزر ومديرها التنفيذي، في بيان صحفي "بينما لم نر أي دليل على أن السلالات الجديدة المتداولة تؤدي إلى فقدان الحماية التي يوفرها لقاحنا، فإننا نتخذ خطوات متعددة للتصرف بشكل حاسم والاستعداد في حال أصبحت السلالة مقاومة للحماية التي يوفرها اللقاح".

فايزر تنضم إلى مودرنا وأسترازينيكا لمواجهة السلالات الجديدة لكورونا



أعلنت شركة مودرنا أيضًا هذا الأسبوع عن تطوير ثلاث جرعات معززة مختلفة يمكن أن تعمل ضد متغيرات الفيروس.

قامت الشركة بالفعل بشحن نسخة جديدة واحدة من لقاحها إلى المعاهد الأمريكية للصحة للاختبار ، وستبدأ التجربة السريرية "قريبًا جدًا" ، وفقًا لما صرح به ستيفان بانسيل ، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا.

هناك أيضًا جرعتان أخريان معززتان من مودرنا ، جنبًا إلى جنب مع لقاح جديد تمامًا يستهدف المتغير B.1.351.