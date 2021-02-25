عون يبحث اعتمادات إضافية لضحايا انفجار مرفأ بيروت

إيمان حنا

أطلع النائب اللبنانى أنطوان بانو، الرئيس البنانى، ميشال عون على "العمل القائم لمعالجة تداعيات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت والأضرار التي لحقت بسكان الأحياء المتضررة بفعل الانفجار، سواء لجهة التعويضات المالية التي توزع على المتضررين أو لجهة إصلاح الأضرار"، لافتا إلى "ضرورة الإسراع في إعادة الأعمار، لا سيما في الأحياء التي أصيبت بأضرار بالغة". وفق وكالة الإعلام الرسمية.

وأشار النائب بانو إلى أن "المبالغ التي خصصها الرئيس للتعويض، والتي تجاوزت الـ150 مليار ليرة لبنانية، ساهمت في معالجة تداعيات الانفجار. علما أن الرئيس عون يعمل مع الحكومة على تأمين اعتمادات إضافية لاستكمال دفع التعويضات التي يتولاها الجيش بالتنسيق مع محافظة بيروت".



ودعا إلى "الاهتمام بأصحاب المحال التجارية الصغيرة الذين توقفت مواردهم بفعل الأضرار من جهة، وحالة التعبئة العامة من جهة أخرى"، وأوضح أن "عملية التدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان هي الخطوة الأساسية على طريق الإصلاحات وعملية النهوض الاقتصادي والتي لا تراجع عنها لأنها بالنسبة إلى الرئيس، المدخل الطبيعي لإعادة عملية النهوض الاقتصادي التي يفترض أن تتولاها الحكومة العتيدة التي ستشكل على أسس العدالة والشراكة والميثاقية والمعايير الموحدة، كي تتمكن من القيام بمسؤولياتها الوطنية والإنقاذية في المرحلة المقبلة".