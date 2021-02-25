اليوم السابع
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عبوة ناسفة تستهدف رتلا للقوات الأمريكية في الشوملي جنوب العراق

الخميس، 25 فبراير 2021 05:40 م
عبوة ناسفة تستهدف رتلا للقوات الأمريكية في الشوملي جنوب العراق العراق
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن عبوة ناسفة تستهدف رتلا لوجستيا للقوات الأمريكية في الشوملي جنوب العراق.

وقبلها أكد السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، أن الهجمات الصاروخية الأخيرة غير مقبولة وتمثل تهديدا على الجميع، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

 

وأضاف السفير البريطاني في العراق، أنه دون تنفيذ القانون في العراق ستستمر التهديدات ضد الأجانب والسكان.

 

وتابع السفير البريطاني في العراق: المجتمع الدولي ملتزم بدعم بغداد ونثق بجهود الحكومة العراقية.

 

وفى وقت سابق أدان مصطفى الكاظمى رئيس الحكومة العراق، استهداف المنطقة الخضراء قائلا: "الصواريخ العبثية محاولة لإعاقة تقدم الحكومة.. وسنلاحق مطلقى الصواريخ على المنطقة الخضراء وسنعلن عنهم".

 

 


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