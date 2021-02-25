طهران: نتابع التطورات فى أرمينيا بدقة وندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الإيرانية: نتابع التطورات في أرمينيا بدقة وندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب العنف ، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق احتشد مئات المؤيدين لرئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان فى الميادين الرئيسية بالعاصمة يريفان، وذلك للإعراب عن دعمهم له، فى ظل أزمة سياسية حادة بالبلاد.

وكان باشينيان قد أكد فى وقت سابق من اليوم الخميس، أن مطالب القوات المسلحة له بالاستقالة يصل إلى حد محاولة انقلاب عسكرى، داعيا أنصاره للاحتشاد بالشوارع لدحض أى تحرك يهدف للإطاحة به.

وقد خرج رئيس الوزراء الأرمينى إلى الشوارع، حيث حرص على مصافحة مؤيديه، فى محاولة لاستعراض شعبيته أمام المؤسسة العسكرية، وأقال نيكول باشينيان رئيس الوزراء الأرمينى، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.