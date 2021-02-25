اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 فبراير 2021 08:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

طهران: نتابع التطورات فى أرمينيا بدقة وندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس

الخميس، 25 فبراير 2021 07:33 م
طهران: نتابع التطورات فى أرمينيا بدقة وندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس أرمينيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الخارجية الإيرانية: نتابع التطورات في أرمينيا بدقة وندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب العنف ، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق احتشد مئات المؤيدين لرئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان فى الميادين الرئيسية بالعاصمة يريفان، وذلك للإعراب عن دعمهم له، فى ظل أزمة سياسية حادة بالبلاد.

وكان باشينيان قد أكد فى وقت سابق من اليوم الخميس، أن مطالب القوات المسلحة له بالاستقالة يصل إلى حد محاولة انقلاب عسكرى، داعيا أنصاره للاحتشاد بالشوارع لدحض أى تحرك يهدف للإطاحة به.

وقد خرج رئيس الوزراء الأرمينى إلى الشوارع، حيث حرص على مصافحة مؤيديه، فى محاولة لاستعراض شعبيته أمام المؤسسة العسكرية، وأقال نيكول باشينيان رئيس الوزراء الأرمينى، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.


أرمينيا

ايران

ضبط النفس

ازمه أرمينيا

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة