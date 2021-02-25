طقس الخليج.. سحب رعدية في السعودية وغائم في الإمارات والبحرين

وكالات

تباينت حالة الطقس اليوم الخميس في دول الخليج حيث من المتوقع سحب رعدية ممطرة في السعودية وغائم في البحرين ودولة الإمارات العربية الشقيقة.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقة نجران وتكون السماء غائمة جزئيًا على وسط وشرق المملكة قد تهطل منها أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة تمتد إلى منطقه نجران، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الخميس غائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية، ورطبا ليلاً وصباح "الجمعة" مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع لهذا اليوم، الخميس، في مملكة البحرين سيكون غائماً مع فرصة لتساقط أمطار أحيانا قد تكون رعدية، ويتحول إلى غائم جزئياً عند المساء ، والرياح: شمالية بوجه عام من 15 إلى 20 عقدة، وتصل من 22 إلى 27 عقدة مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة أحياناً، وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة وأمطار رعدية