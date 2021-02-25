طرق السويس شكل تانى فى عهد الرئيس السيسى.. تطوير شامل وتوسعات جديدة.. صور

الطرق الجديدة مثل طريق السويس القاهرة التي كانت حارة السير به طوال 30 عاما اثنين فقط، وتم في عهد الرئيس السيسي تطوير الطريق ليصبح 6 حارات، ليس فقط استفاد منه المواطنين بالسير الأمن علية فقط، ولكن أيضا انخفضت حوادث الطرق بالطريق، مما أنقذ حياة مواطنين.

وقال اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، إن طريق السويس – القاهرة حاليا من أفضل الطرق، بعد تنفيذ أعمال التوسعة بالطريق وإنشاء حارات سير للسيارات جديدة، منها المخصص للسيارات الملاكي وأخرى للسيارات النقل، بجانب تطوير طريق السويس العين السخنة وإنشاء طريق السويس – شرم الشيخ والأنفاق الجديدة ويتم حاليا تطوير طريق السويس – الإسماعلية.

وأكد محافظ السويس، أنه تم تطوير الطرق الداخلية وتم تنفيذ 72 مشروعا رصف طرق داخل المحافظة، ووصل إلى 120 كيلو متر تم تطويرهم، بتكلفة وصلت إلى 460 مليون جنيه، ومستمرين في التطوير داخل جميع شوارع المحافظة.

وحسب تقارير مديرية الصحة بالسويس، انخفضت نسبة حوادث الطرق بالسويس إلى أكثر من 50% بطريق السويس – القاهرة وطريق العين السخنة وطريق الأدبية وطريق السويس – جنوب سيناء.

وأكد أهالى المحافظة، أن ما حدث في فترة تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى من تطوير بكل مكان في السويس لم يحدث طوال 30 عاما.

وقال عبده حسن، موظف بالسويس، إننا بالسويس كنا نعاني طوال 30 عاما من سوء حالة طريق السويس – القاهرة، وكنا يوميا نشاهد حوادث الطرق لأن الطريق كان يسير به سيارات النقل وسيارات الملاكي، أما الآن تغير كل شيء وتوجد حارات سير سيارات مخصصة بالطريق للسيارات الملاكي وأخرى حارات سير مخصصة للسيارات النقل.

وأضاف طه رجب، من سكان السويس: أننى أسير بطريق السويس – العين السخنة ونشاهد كم التطوير، وأريد أن أؤكد أن ما حدث من تطوير أنقذ حياة المواطنين الذين يسيرون بالطرق، وأيضا داخل المحافظة يوجد طرق جديدة مثل طريق نفق الشهيد أحمد حمدى وشارع الجيش والطرق المؤدية إلى منطقة الأدبية.



تطوير شامل لطرق المحافظة







طرق داخلية