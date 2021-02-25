"طباخ الرئيس".. كبير طهاة الإليزية يتولي حملة ماكرون للترويج لـ"المطبخ الفرنسى"

كتب: أحمد علوى

أعلن غيوم جوميز طباخ القصر الرئاسي الفرنسي منذ ربع قرن ترك مهامه لتولي منصب الممثل الشخصي للرئيس إيمانويل ماكرون للترويج للمطبخ الفرنسي

ووضح الطاهي الفرنسي المعروف في رسالة عبر حسابه على تويتر أنه اتخذ قراره هذا بعد "تفكير معمق"، بهدف "الاستمرار في خدمة البلاد بصورة مختلفة".

Au service de la France. pic.twitter.com/6ntd0R0blu — Guillaume Gomez Chef (@ggomez_chef) February 24, 2021

وكان جوميز كبير الطهاة في الإليزيه منذ 2013 بعدما كان مساعدا في المطبخ داخل القصر الرئاسي خلال عهود جاك شيراك ونيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند، وصولا إلى إيمانويل ماكرون.

وقال إنه أمضى "25 عاما في رفع راية الامتياز الفرنسي بتقاليده وفن الحياة الخاص به إلى أعلى المراتب".

واعتبارا من الأول من مارس، يتولى جوميز مهامه "ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية لدى الأطراف والشبكات العاملة في قطاع الطهو والأغذية بهدف الترويج لفنون المطبخ الفرنسي".

وأُسندت إليه هذه المهمة الجديدة بعد نيل "الموافقة والثقة" من ماكرون في إطار القرار الرامي لجعل 2021 "سنة المطبخ الفرنسي" مع سلسلة أحداث منتظرة بينها "منتدى باريس للطعام وكأس العالم للركبي 2023 ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس عام 2024. وسيتبع جوميز في مهامه الجديدة لوزارة الخارجية الفرنسية.