طالبان تحذر بايدن: التراجع عن اتفاق السلام الذى توصل إليه ترامب يسبب مشكلات

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة نيوزويك إن حركة طالبان حذرت الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بضرورة الوفاء بالتزامات السلام التى قطعتها الولايات المتحدة فى ظل إدارة سلفه دونالد ترامب، وإلا سيخاطر بتعقيد الوضع غير المستقر بالفعل فى أفغانستان.

وأوضحت المجلة أنه مع اقتراب الأول من مايو، وهو الموعد النهائى الذى تم تحديده فى الاتفاقية التى أبرمها ترامب قبل عام من هذا الموعد مع طالبان للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية، حث المتحدث باسم الحركة واشنطن على الالتزام بكلمتها.

وقال نعيم فى بيان إلى نيوزويك: لا شك فى أن الالتزام بالاتفاق وبنوده سيسهم بشكل كبير فى إنهاء الحرب وحل المشكلات لأنه جاء نتيجة لجهود هائلة. وأضاف أن واشنطن تخاطر بانتكاسة لعملية السلام فى أفغانستان ما لم تلتزم بالاتفاق.

وتابع نعيم قائلا إنه مثلما سيساعد الالتزام فى حل المشكلات، فإن غياب الالتزام لا يعنى فقط عدم المساعدة فى حل المكلات، ولكنه بتسبب فى مشكلات ويزيدها، لذلك من الضرورى أن تلتزم جميع الأطراف المعنية بالاتفاق.

وتتواجد الولايات المتحدة فى أفغانستان منذ تمويلها للمجاهدين ضد الاتحاد السوفيتى الذى تدخل فى الثمانينات لإنقاذ الحكومة الشيوعية المحاصرة هناك. وغزت القوات الأمريكية أفغانستان فى أعقاب هجمات سبتمبر الإرهابية، حيث خطط تنظيم القاعدة للهجمات من هناك. وخلال ما يقرب من عقدين من الحرب، شهدت خطوط السيطرة فى أفغانستان مدا وجزءا، لكن طالبان استعادت أرضا. وقتل أكثر من 2300 جندى أمريكى وعشرات الآلاف من الجنود والمقاتلين المدنيين الأفغان.

وكان الاتفاق الذى توصل إليه ترامب العام الماضى قد وعد بتحقيق إنجاز بعد جولات متعاقبة من الدبلوماسية المباشرة غير المسبوقة بين الولايات المتحدة وممثلى طالبان فى العاصمة القطرية الدوحة. وعرض الاتفاق خروج الجيش الأمريكى من أفغانستان بحلول الأول من مايو مقابل وعد طالبان بمحاربة أى قوى إرهابية دولية مثل داعش والقاعدة.