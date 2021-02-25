ضبط 63 طن أغذية يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، برئاسة الشناوى نجم مدير الإدارة حملة على مصانع المواد الغذائية بنطاق المحافظة للتأكد من سلامة وصلاحية المواد الغذائية المقدمة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، أسفرت عن ضبط 63 طنا و762 كيلو أغذية يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك.

كان إدارة مراقبة الأغذية كثفت الحملات التفتيشية على مصانع ومحلات المواد الغذائية، أسفرت الحملة عن المرور على 13 منشأة من أماكن بيع وتداول الأغذية بقرى ومدن محافظة الغربية بالتنسيق مع مباحث التموين أسفرت عن ضبط 63 طنا و762 كيلو أغذية متنوعة لتغيرهم فى الخواص الطبيعية وتحرير 26 محضر لنقص الاشتراطات الصحية وسحب 39 عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.