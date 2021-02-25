ضبط 150 طن تبغ معسل مجهول المصدر بالمنوفية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية وجرائم الغش التجارى.

تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام عقب تقنين الإجراءات وخلال حملة تموينية مكبرة من ضبط (150 طن من محصول نبات التبغ المستخدم فى تصنيع "المعسل" – 125 طن عسل مولاس - 62 طن جلسرين "منتهية الصلاحية – مجهولة المصدر" – 50795 علبة معسل معده للبيع وزنت جميعاً "3 طن") داخل مصنع أدخنه كائن بدائرة قسم شرطة شبين الكوم ، بسؤال المدير المسئول عن المصنع أقر بما أسفر عنه الضبط تم إتخاذ الإجراءات القانونية.