ضبط مصنع ينتج أعلافا مصنوعة من الطيور النافقة بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

تمكنت حملة مكبرة لقسم المسطحات المائية بالإسماعيلية بالتعاون مع مديرية الزراعة، من ضبط مصنع لصناعة البروتين الحيوانى لتصنيع الأعلاف باستخدام الطيور النافقة، وضبطت الحملة بقيادة العميد معمر يونس، مفتش منطقة القناة والعميد شريف شبل، رئيس قسم مسطحات الإسماعيلية مصنع فى القنطرة شرق وضبط كميات من الحيوانات النافقة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من الطيور النافقة والميتة والمتعفنة ومخلفات المجازر والريش والتى يتم استخدامها فى تصنيع الأعلاف الحيوانية مخالفة الشروط والمواصفات الخاصة بتصنيع الأعلاف مما يعد تدميرًا للصحة العامة.

وشملت المضبوطات التى تم ضبطها بالمصنع طنين من الطيور النافقة وغير الصالحة والمعدة للتصنيع، و 19 طن من البروتين الحيوانى مجهول المصدر وغير مدون عليه أيه بيانات بالإضافة إلى ضبط 20 طنا من الريش ومخلفات المزارع معدة للدخول فى التصنيع، و 5 طن من مخلفات التصنيع.

كما شملت المضبوطات عدد من المعدات المستخدمة فى التصنيع منها 2 كروكر + غلاية بخارية + 2 مدشة + غربال + لودر، وتحفظت الشرطة على المضبوطات بعد تشميع المصنع، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



