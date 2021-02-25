اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 فبراير 2021 02:22 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط مصنع ينتج أعلافا مصنوعة من الطيور النافقة بالإسماعيلية.. صور

الخميس، 25 فبراير 2021 01:07 م
ضبط مصنع ينتج أعلافا مصنوعة من الطيور النافقة بالإسماعيلية.. صور مصنع الأعلاف
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت حملة مكبرة لقسم المسطحات المائية بالإسماعيلية بالتعاون مع مديرية الزراعة، من ضبط مصنع لصناعة البروتين الحيوانى لتصنيع الأعلاف باستخدام الطيور النافقة، وضبطت الحملة بقيادة العميد معمر يونس، مفتش منطقة القناة والعميد شريف شبل، رئيس قسم مسطحات الإسماعيلية مصنع فى القنطرة شرق وضبط كميات من الحيوانات النافقة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من الطيور النافقة والميتة والمتعفنة ومخلفات المجازر والريش والتى يتم استخدامها فى تصنيع الأعلاف الحيوانية مخالفة الشروط والمواصفات الخاصة بتصنيع الأعلاف مما يعد تدميرًا للصحة العامة.

وشملت المضبوطات التى تم ضبطها بالمصنع طنين من الطيور النافقة وغير الصالحة والمعدة للتصنيع، و 19 طن من البروتين الحيوانى مجهول المصدر وغير مدون عليه أيه بيانات بالإضافة إلى ضبط 20 طنا من الريش ومخلفات المزارع معدة للدخول فى التصنيع، و 5 طن من مخلفات التصنيع.

كما شملت المضبوطات عدد من المعدات المستخدمة فى التصنيع منها 2 كروكر + غلاية بخارية + 2 مدشة + غربال + لودر، وتحفظت الشرطة على المضبوطات بعد تشميع المصنع، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

33b7a54c-6af6-45a4-981e-a917b92412d1
 
c4857b84-1997-459b-98be-57a115ea86a6
 
 

 


حمله تموينيه

مصنع اعلاف

طيور نافقه

الاسماعيلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة