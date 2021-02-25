ضبط مصنع لإنتاجه كمامات مخالفة للمواصفات الطبية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قامت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية برئاسة الدكتور فيصل محمود جودة، وبتوجيهات من مدير عام إدارة الصيدلة الدكتور ناصر أبو حسين، والدكتور هانى عبد العال شمس الدين، مدير التفتيش الصيدلى، ومفتشى الصيدلة بالمديرية بالتعاون مع مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم ضبط (مالك مصنع مكون من طابقين كائن بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا بالمنوفية) لقيامه بإدارة المصنع بدون ترخيص وتصنيع الكمامات الطبية بدون تصريح وغير مطابقة للمواصفات القياسية مستخدما علامات تجارية مقلدة وعثر بداخل المصنع على 1500000 كمامة معدة ومجهزة للبيع، 200000 كمامة تحت التصنيع، 500 لفة قماش خاصة بالكمامات تزن 15 طن قماش، 95 بكرة دعامة تزن 1 طن تقريبا، 50 كيلو جرام استيك، 50000 عبوة فارغة، 8 ماكينات خياطة تبنيط، تغليف، كومبروسر هواء، هذا وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.