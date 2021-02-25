ضبط مسجل خطر بشبرا الخيمة بحوزته نصف كليو هيروين خلال حملة أمنية

القليوبية إبراهيم سالم

ضبطت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، عنصر إجرامى "مسجل خطر" بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، بحوزته نصف كيلو من مخدر الهيروين، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهم، وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بتردد عاطل على دائرة القسم لترويج مخدر الهيروين على عملائهم بنطاق واسع.

تم إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث ترأسه العميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية، والمقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم اول شبرا الخيمة، وتبين أن المتهم عنصر إجرامى "مسجل خطر" سبق اتهامه بعدد 5 قضايا سرقة بالإكراه، ومطلوب بعدد من القضايا، منها جناية استعمال قوة وإطلاق أعيرة نارية.

وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم بحوزته نصف كيلو من مخدر الهيروين، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة القضية.