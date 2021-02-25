اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 فبراير 2021 09:52 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط مسجل خطر بشبرا الخيمة بحوزته نصف كليو هيروين خلال حملة أمنية

الخميس، 25 فبراير 2021 08:36 م
ضبط مسجل خطر بشبرا الخيمة بحوزته نصف كليو هيروين خلال حملة أمنية حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضبطت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، عنصر إجرامى "مسجل خطر" بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، بحوزته نصف كيلو من مخدر الهيروين، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهم، وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بتردد عاطل على دائرة القسم لترويج مخدر الهيروين على عملائهم بنطاق واسع.

تم إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث ترأسه العميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية، والمقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم اول شبرا الخيمة، وتبين أن المتهم عنصر إجرامى "مسجل خطر" سبق اتهامه بعدد 5 قضايا سرقة بالإكراه، ومطلوب بعدد من القضايا، منها جناية استعمال قوة وإطلاق أعيرة نارية.

وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم بحوزته نصف كيلو من مخدر الهيروين، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة القضية.


امن القليوبية

شبرا الخيمة

تاجر مخدرات

هيروين

الاتجار بالمواد المخدرة

مديرية امن القليوبية

مباحث القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمن القليوبية يكشف غموض سرقة 14 ألف جنيه ولاب توب بشقة بقها: الجيران سرقوها

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:32 م

أمن القليوبية يضبط 4 عاطلين بتهمة اغتصاب فتاة فى بنها

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:38 ص

أمن القليوبية يكشف لغز العثور على جثة شاب بشبين القناطر: جرعة مخدرات زائدة أنهت حياته

الإثنين، 22 فبراير 2021 12:10 ص

أمن القليوبية يكشف غموض العثور على جثة بترعة الإسماعيلية فى الخانكة

الأحد، 21 فبراير 2021 03:46 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة فوق سطح منزل بشبين القناطر

الأحد، 21 فبراير 2021 12:52 م

أمن القليوبية يكشف لغز العثور على جثة بجوار مدرسة ببنها: جرعة مخدرات زائدة السبب

السبت، 20 فبراير 2021 08:46 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة