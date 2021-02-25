اليوم السابع
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ضبط شخص أطلق أعيرة نارية فى الشارع بسبب معاكسة زوجته بالإسكندرية

الخميس، 25 فبراير 2021 11:33 م
ضبط شخص أطلق أعيرة نارية فى الشارع بسبب معاكسة زوجته بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تمكنت مباحث قسم شرطة الدخيلة غرب الإسكندرية من القبض على أحد الأشخاص جرى تداول فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وهو يطلق أعيرة نارية من مسدس في قلب شارع البيطاش الرئيسي قبل مدخل منطقة شهر العسل بحي العجمي مساء اليوم، ويحمل في اليد الآخر سلاحا أبيض مهددا به الأهالي.

وانتشر الفيديو على صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك بشكل كبير، وسط حالة من الفزع بين سكان المنطقة وإطلاق الاستغاثات للقبض على صاحب الفيديو، وأصيب في عملية إطلاق النار 4 أشخاص من المنطقة، قبل أن يتمكنوا من السيطرة عليه.

وكشفت التحقيقات التي تجريها مباحث قسم شرطة الدخيلة، أن سبب الحادث هو قيام أحد الأشخاص بمعاكسة زوجته، وفور معرفته بما حدث جن جنونه ونزل للشارع ممسكا بسلاح أبيض وآخر ناري وأطلق الأعيرة النارية تجاه مجموعة من الأشخاص ليصيب 4 أشخاص من بينهم مارة بالصدفة، وقيام أحد الأشخاص بالتقاط فيديو له وهو يطلق الأعيرة النارية ونشره على الفيس بوك، ولا تزال التحقيقات الأولية جارية مع المتهم وشهود العيان ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


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