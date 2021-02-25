ضبط أصحاب مخابز استولوا على 11.5 مليون جنيه من أموال الدعم

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الجهود عن ضبط 1275 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 2,92 طن "دواجن" مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة – 1,57 طن " أرز – زيت طعام" بدون مستندات "مجهولة المصدر"، تمهيداً لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .. بحوزة (مالك مخزن مصنع للوجبات الجاهزة " بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

ونجحت الجهود في ضبط 10 طن "ثمار فاكهة" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة البحيرة، وضبط 3 طن ألبان غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والقوام وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن معمل لمنتجات الألبان) بمحافظة بنى سويف.

وتمكنت الجهود من ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية) لإستيلائه على مبلغ مالى قدره (10,610,588جنيه) من أموال الدعم من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82 % ، وبيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز.

كما تم ضبط (مالكة مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة) لإستيلائها على مبلغ (688,634 جنيه) فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار، وضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة) لإستيلائه على مبلغ (492,040 جنيه) فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار.

وأسفرت الجهود عن ضبط (5 طن "ملح سياحات"، معبأ داخل عبوات غير صالح للإستخدام لإنتهاء تاريخ صلاحيته المدون عليه – 277 كيلو جرام منظفات صناعية "متعددة الأغراض" معبأة داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطراً على الصحة العامة).. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج المنظفات الصناعية "بدون ترخيص") بمحافظة الأسكندرية، وضبط (178) قضية تلاعب فى أسعار السجائر بإجمالى مضبوطات بلغت (91450)عبوة سجائر، أبرزها ضبط المدير المسئول عن ( محل لتجارة السجائر – كائن بمحافظة القليوبية) وبحوزته (6350 عبوة سجائر قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول).

وأثمرت الجهود عن ضبط (المدير المسئول عن فرع إحدى شركات الأدخنة – كائنة بمحافظة البحيرة) وبحوزته (3250 عبوة سجائر قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول)، وضبط المدير المسئول عن (محل لتجارة السجائر – كائن بمحافظة الشرقية) وبحوزته (3000 عبوة سجائر قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول)، وضبط مالكة (محل لتجارة السجائر – كائن بمحافظة الشرقية).. وبحوزتها (2500 عبوة سجائر قامت المذكورة بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول).