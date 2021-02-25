اليوم السابع
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الخميس، 25 فبراير 2021 03:56 م
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ضبط أدوية خاصة بالتأمين الصحى خلال حملة رقابية مكثفة بالبحيرة

الخميس، 25 فبراير 2021 03:04 م
ضبط أدوية خاصة بالتأمين الصحى خلال حملة رقابية مكثفة بالبحيرة أدوية غير مصرح بيعها
البحيرة- ناصرجودة

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وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم بضبط الأسواق والمخالفين مع تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإداري بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وقامت ادارة الرقابة والمتابعة الميدانية بدیوان عام المحافظة بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلى والطب البيطرى بحملة مكبرة بنطاق مركز بدر.

وأسفرت الحملة عن ضبط أدوية خاصة بالتأمين الصحي غير مصرح تداولها وضبط كمامات بدون فواتير

وبالمرور علي محلات بيع الأغذية والأسواق تم ضبط وتحرير محاضر لعدد 49 صنف متنوع مجهول المصدر - عدد 45 صنف أغذية منتهي الصلاحية - تجميع كيماوي لعدد 31 شيكارة زنة 50 كجم -  تجميع لعدد 15شيكارة دقيق مدعم غير مصرح بالبيع - تجميع اسطوانات غاز لعدد 30 اسطوانة سعة 12,5كيلو و22 علبة حلويات مجهولة المصدر.

كما تم ضبط عدد 2 كيلو جبن رومي و8 أطباق حلوى مجهولة المصدر وتحرير عدد 20 محضر جنحة صحة لعدم حمل شهادات صحية و7 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات صحية.

وبالمرور على المقاهي تم تحرير عدد 12 محضر عدم ارتداء كمامات وتحصيل عدد 4 غرامات اشغال طريق فورى ومصادرة عدد 33 شيشه بمقاهي مخالفة، وبالمرور علي مراكز الدروس الخصوصية تم غلق عدد من السناتر بمنطقه الجمعية بمركز بدر

وشدد اللواء هشام آمنة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الاسواق وتحقيق الانضباط الإداري مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.


محافظة البحيرة

تأمين صحى

محافظ البحيرة

مركز بدر

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