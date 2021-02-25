صور.. مئات الطلاب يتظاهرون فى اثينا اعتراضا على قرار الحكومة بتشكيل شرطة جامعية

ووفقاً لوكالة رويترز للأنباء فكان عدد من الطلاب المشاركين فى التظاهرة يرتدون اقنعة تخفى ملامحهم.

وفى 10 من فبراير الجارى ، ألقى الطلاب اليونانيون المشاركون فى مظاهرات رافضة لخطط الحكومة بتشكيل شرطة جامعية، قنابل حارقة على شرطة أثينا، وتلقوا فى المقابل وابلا من الغاز المسيل للدموع.

وشارك مئات الطلاب الغاضبون فى مسيرة اليوم، وطالب المتظاهرون برفض مقترح انشاء شرطة جامعية وكذلك وضع تمويل إضافى للمعلمين وعمال النظافة فى المدارس العامة لخفض عدد الطلاب الذين يرتادون الفصول وتعزيز نظافة عامة أفضل خلال جائحة فيروس كورونا.