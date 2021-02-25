اليوم السابع
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صور.. مئات الطلاب يتظاهرون فى اثينا اعتراضا على قرار الحكومة بتشكيل شرطة جامعية

الخميس، 25 فبراير 2021 05:47 م
صور.. مئات الطلاب يتظاهرون فى اثينا اعتراضا على قرار الحكومة بتشكيل شرطة جامعية
كتب: أحمد علوى

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شارك المئات من الطلاب الجامعيون اليونانيون في مظاهرة فى العاصمة اثينا، ضد خطط الحكومة لتشكيل شرطة جامعية ، على الرغم من التحذيرات من التجمعات وسط جائحة فيروس كورونا.
 
 
ووفقاً لوكالة رويترز للأنباء فكان عدد من الطلاب المشاركين فى التظاهرة يرتدون اقنعة تخفى ملامحهم.
 

وفى 10 من فبراير الجارى ، ألقى الطلاب اليونانيون المشاركون فى مظاهرات رافضة لخطط الحكومة بتشكيل شرطة جامعية، قنابل حارقة على شرطة أثينا، وتلقوا فى المقابل وابلا من الغاز المسيل للدموع.

 

وشارك مئات الطلاب الغاضبون فى مسيرة اليوم، وطالب المتظاهرون برفض مقترح انشاء شرطة جامعية وكذلك وضع تمويل إضافى للمعلمين وعمال النظافة فى المدارس العامة لخفض عدد الطلاب الذين يرتادون الفصول وتعزيز نظافة عامة أفضل خلال جائحة فيروس كورونا.

 

 

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اليونان

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