ونقلت الصحيفة - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، عن دراسة أجراها معهد "كلاليت للأبحاث" الإسرائيلي بمشاركة باحثين من جامعة "هارفارد" الأمريكية أن لقاح فايزر المضاد للفيروس التاجي وفر حماية بنسبة 94% تقريبًا ضد الإصابة بأعراض كورونا في جميع الفئات العمرية التي تزيد على 16 عامًا بعد تناول الجرعة الثانية من نظام الجرعتين الموصى به.



ووفقا للصحيفة ، فقد خلصت الدراسة إلى أن اللقاح فعال بنسبة 92% في الوقاية من الأعراض الشديدة المصاحبة للإصابة بكوفيد-19.



ونسبت الصحيفة الأمريكية إلى معدي الدراسة القول إن نتائج الدراسة تتماشى مع التجربة السريرية لصانع اللقاح، بيد أن كبر حجم الدراسة التي غطت ما يقرب من 1.2 مليون شخص، يوفر رؤية أكثر دقة للفئات العمرية الأكبر سنًا التي لم تشملها تجربة الشركة المصنعة للأدوية.

ونشرت مجلة نيو إنجلاند الطبية أمس الدراسة التي راجعها الباحثون، وكان قد نُشر أجزاء منها مسبقًا.