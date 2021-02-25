صحة الغربية تواصل تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا.. صور

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية على استمرار مستشفيات العزل في إعطاء جرعات لقاح كورونا للأطقم الطبية حسب الجدول الزمنى الموضح لكل محافظة بعد أن أطلقت وزارة الصحة أولى فعاليات تلقى اللقاح من محافظة الغربية.

وبدأت مديرية الشئون الصحية بالغربية أمس، إعطاء لقاحات «كورونا» للفرق الطبية داخل مستشفي المحلة العام وحميات بسيون والسنطة حسب الجدول الزمنى الموضوع، مشيرا إلى الالتزام بالاحتياطات اللازمة لمكافحة العدوى.

وأضاف أنه تم تسجيل الأطقم الطبية ما بين أطباء وتمريض وفنيين على المنظومة الإلكترونية لتلقى اللقاحات، وأن التطعيم بلقاح فيروس كورونا سيستمر عن طريق المنظومة المميكنة لصرف اللقاحات داخل مصر.

تطعيم الأطقم الطبية

الأطقم الطبية بمستشفيات عزل الغربية يتلقون لقاح كورونا