صحة البحر الأحمر: 240 فرقة طبية تستعد الأحد لتطعيم 70 ألف طفل ضد شلل الأطفال

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال يوم الأحد المقبل 28 فبراير حتي الأربعاء 3 مارس، وذلك تنفيذًا للخطة القومية التي تهدف أن تكون مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

من جانبه قال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن الحملة سوف تستمر الحملة لمدة 4 أيام اعتبارا من يوم الأحد المقبل حتى يوم الأربعاء الموافق 3 مارس المقبل، مؤكدا أن الحملة تأتى فى إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

ووجه وكيل وزارة الصحة والسكان بتذليل كافة العقبات التى تواجه الفرق المتحركة والثابتة، والمجموعات المشكلة من الأطباء وأطقم التمريض والإداريين، المشاركين فى حملة التطعيم لتحقيق المستهدف منها.

وأكد مدير مديرية الصحة بالبحر الاحمر أن الحملة تستهدف تطعيم (69263) طفل بمحافظة البحر الأحمر، من عمر يوم وحتى 5 سنوات، بما فى ذلك الأطفال الأجانب المقيمين فى المحافظة بغض النظر عن جنسياتهم، وأن التطعيم آمن ومجانى لرفع مناعة الأطفال، وذلك من خلال مشاركة (240) فرق ثابتة ومتحركة، بالإضافة للعاملين بالقطاع الصحى بالمديرية، والإدارات الصحية التابعة بنطاق المحافظة لتنفيذ الحملة القومية.