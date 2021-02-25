كما أكد شكرى على أهمية العمل على تطوير التعاون التجاري بين البلدين، جاء ذلك خلال اتصال هاتفى تلقاه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم من نظيره وزير خارجية أوكرانيا "دميتري كوليبا"، تناولا فيه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، وأعربا عن الرضا عن مستوى التنسيق القائم بين مصر وأوكرانيا، وتطلعهما لعقد الجولة القادمة من المشاورات الثنائية خلال العام الجارى.



كما تم التطرق إلى أهمية بحث سبل الاستفادة المتبادلة من تجارب البلدين على صعيد مواجهة انتشار فيروس كورونا، والتخفيف من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية.



‪ ‬وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكرى أشاد ‬باستمرار تدفق السياحة الأوكرانية إلى مصر، والتي أصبحت تحتل المرتبة الأولى خلال عام 2020، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة التي تطبقها وزارتا الصحة والسكان، والسياحة، خاصة في ضوء قرار أوكرانيا باستئناف رحلات الطيران العارض إلى كلٍ من جنوب سيناء والبحر الأحمر، وتطلعنا إلى مزيدٍ من هذا التدفق، وحرص مصر على توفير كافة سبل الراحة والأمان للسياح الأوكرانيين.