سلطنة عمان تحجز 200 ألف جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون"

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أكد الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة العماني عضو اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا أن السلطنة حجزت 200 ألف جرعة من لقاح جونسون آند جونسون، مشيرا إلى أن الجانب المالي ليس العائق أمام الحصول على مزيد من اللقاحات وإنما لعدم تمكن الشركات من إنتاج ما يلزم لجميع دول العالم.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الوزير قوله، " إن السلطنة لا يوجد لديها أي تحفظ على أي لقاح مستوف للشروط "، مؤكدا أنه في حالة لم تكن مأمونية أي لقاح واضحة لن يتم استخدامه في السلطنة.

ووصف وزير الصحة الوضع الوبائي في السلطنة بالمقلق، مبينا أن حالات الإصابة بالفيروس منذ يناير وحتى الآن بدأت بالتصاعد، مشيرا إلى أن الوضع الصحي سابقا كان مريحا، حيث عادت المؤسسات الصحية لتقديم خدماتها لكن الوضع الآن يشير إلى بدء تصاعد أعداد المُصابين والوفيات.