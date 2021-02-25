اليوم السابع
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سلطات فرنسا تشن حربا على التجارة "اون لاين" للمخدرات فى جرونوبل وتعتقل 8 أشخاص

الخميس، 25 فبراير 2021 03:57 م
سلطات فرنسا تشن حربا على التجارة "اون لاين" للمخدرات فى جرونوبل وتعتقل 8 أشخاص الشرطة الفرنسية
كتب: أحمد علوى

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اعتقلت السلطات الفرنسية ثمانية مشتبه بهم بينهم ستة قاصرين في بلديات مختلفة في ضواحي جرونوبل بإيزير، في إطار عمليات محاربة "أوبرشيت"، وفقا لما نقلته صحيفة 20 مينوت عن النيابة الفرنسية يوم الخميس.

وتعد "اوبرشيت" الذى تحاربه السلطات الفرنسية، هو إعلان صغير يتم نشره على شبكات التواصل الاجتماعى لطلب وتوصيل المخدرات إلى باب المنزل.

ووفقاً للصحيفة ذاتها، منذ فرض الحجر الصحى في مارس الماضي ، تتزايد ظاهرة بيع المخدرات عبر الإنترنت ثم توصيلها إلى المنازل بقوة في منطقة جرونوبل.

ودفع هذا رجال الدرك والشرطة إلى تنظيم أنفسهم لمحاربة هذا النوع من الاتجار "حتى لا يستثمر المتاجرون في هذا المكان ، معتقدين أنهم في مأمن من جميع الملاحقات القضائية وكذلك في المناطق الحضرية ، وشبه الحضرية منها في المناطق الريفية" ، كما يوضح المدعي العام لجرونوبل إريك فيلانت.

 

 


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المخدرات فى فرنسا

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