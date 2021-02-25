سكرتير مساعد أسيوط يتفقد مزارع مشروع الثروة الحيوانية.. صور

أسيوط هيثم البدرى

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ؛ بالمتابعة المستمرة للمشروعات الانتاجية التابعة للمحافظة وذلك للنهوض بها ورفع كفائتها وزيادة معدلات الانتاج وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة، لافتاً إلى متابعة وإشراف المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة لمشروعات الثروة الحيوانية لإحكام السيطرة عليها لافتاً إلى أهمية المشروعات التابعة للمحافظة وما سوف تقدمه من خدمات لكافة القطاعات مع بذل مزيد من الجهد من قبل القائمين على تلك المشروعات وتحقيق أقصى استفادة منها موضحاً أن المحافظة لا تدخر جهداً فى تقديم خدمة أفضل للمواطنين فى مختلف القطاعات.

كان المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة ، تفقد مشروعات الثروة الحيوانية كـ "مزرعة بنى مر بمركز الفتح ، ومزرعة الحمام بمركز أبنوب"، فضلاً عن المرور على أقسام المزارع والعنابر والمخازن الخاصة بكل منهم للاطمئنان على سير العمل بالمزارع والوقوف على جودة المحاصيل والاستغلال الجيد للمساحات المنزرعة والتأكد من مدى الإلتزام بمعايير الجودة وتطبيق الاشتراطات اللازمة لزيادة معدلات الانتاج ومتابعة سير العمل بالمشروع والمزارع التابعة لها وبحث تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة فضلاً عن الزراعات التابعة للمشروع وسوق عرب العوامر بمركز أبنوب رافقه خلالها تاج ابوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب ، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح.

مزارع مشروع الثروة الحيوانية



السكرتير المساعد يتفقد مزارع مشروع الثروة الحيوانية