سقوط 3 لصوص سرقوا خزينة شركة فى منطقة النزهة

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة خزينة داخل إحدى الشركات بمنطقة النزهة ، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، من مالك إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم باكتشافه كسر الباب الخاص بالشركة عمله وسرقة طبنجة مرخصة– عدد من الطلقات النارية – 9 هواتف محمولة – 2 جهاز "لاب توب" – 3 كاميرات من داخلها ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين وجود أثار عنف بباب الشركة وبعثرة بمحتوياتها، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام سيارة ملك أحدهم، وقاموا بالاستيلاء على المسروقات المشار إليها ولاذوا بالفرار، وبإرشادهم تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.