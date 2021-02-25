سفيرة كوبا بالقاهرة تزور معابد أبوسمبل فى جولة سياحية برفقة زوجها.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

زارت سفيرة دولة كوبا بالقاهرة "تانيا أجيار فرنانديز"، معبد أبوسمبل بمحافظة أسوان جنوب مصر، اليوم، الخميس، فى جولة سياحية برفقة زوجها.

وتفقدت سفير كوبا، معبدى الملك رمسيس الثانى ونفارتارى بأبوسمبل، وأشادت بالحضارة المصرية القديمة، وعبرت عن عشقها للآثار المصرية، مؤكدةً أنها ستنقل تجربتها فى السفارة وللمواطنين فى دولة كوبا لدعوتهم إلى زيارة مصر.



جولة سفيرة كوبا وزوجها بأبوسمبل

كما أشادت السفيرة، بجهود منطقة آثار أبوسمبل فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية للزائرين أثناء الدخول للمعبد للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19"، وأبدت إعجابها بالطقس المعتدل فى أبوسمبل جنوب مصر.



جولة سياحية لسفيرة كوبا

وأكدت "تانيا أجيار"، أنها الزيارة الأولى لها بمعابد أبوسمبل، وعبرت عن فخرها لمشاركة بلادها فى عمليات إنقاذ معابد أبوسمبل من الغرق عقب بناء السد العالى وارتفاع منسوب المياه خلف السد.



سفيرة كوبا مع كبير مفتشى آثار أبوسمبل

رافق السفيرة وزوجها خلال الجولة السياحية، الأثرى أحمد مسعود، كبير مفتشى آثار أبوسمبل، والذى قدم للزائرين شرحاً موسعاً حول تاريخ المنطقة الأثرية وقصة إنشاء الملك رمسيس للمعبدين بجانب عبقرية المصريين القدماء فى تجسيد ظاهرة "تعامد الشمس" على وجه الملك رمسيس الثانى بقدس الأقداس بأبوسمبل والتى أحيتها المنطقة الأثرية جنوب مصر قبل أيام قليلة.