سفارة الكويت بالقاهرة تحيى أعيادها الوطنية بمواكب نيلية.. فيديو وصور

كتب مصطفى عنبر

أكد سفير دولة الكويت بالقاهرة محمد صالح الذويخ، حرص السفارة علي مواكبة الاحتفال بالعيد الوطني الستين وعيد التحرير الثلاثين لدولة الكويت بعدد من الفعاليات الرمزية التي تفرضها الإجراءات الاحترازية المرتبطة بجائحة كورونا، والتي اقتضت إلغاء الاحتفالات والمظاهر الرسمية المعتادة. مشيرا إلي أنه تم الاكتفاء بإضاءة برج القاهرة بعلم الكويت في خطوة احتفالية تجسد الاهتمام بهذه المناسبات الوطنية، كما تم تسيير عدد من المراكب النيلية التي تحمل أعلام الكويت وتصدح بالأغاني الوطنية في المنطقة المحيطة بمقر السفارة، علاوة علي إضاءة مبني البعثة بعلم الكويت وصور أمير البلاد وولي العهد .



مراكب نيلية ترفع علم دولة الكويت احتفالا بالأعياد الوطنية للدولة



السفير الكويتى واعضاء البعثة الدبلوماسية الكويتية يحتفلون بالأعياد الوطنية للدولة



السفير الكويتى محمد صالح الذويخ والمستشار الإعلامى للسفارة عبد الغنى صلاح

ووجه السفير الذويخ التهنئة بهذه المناسبة لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وإلي الشعب الكويتي وأعضاء الجالية الكويتية في مصر. مشيرا إلي أن العيد الوطني للكويت ينطوي علي دلالة وجدانية قوية حيث يتم الاحتفال بالاستقلال والتحرير في يومين متتاليين مستذكرا الملحمة التي يعتز بها كل أبناء الكويت والتي أسفرت عن نشأة الكويت كدولة عصرية حديثة منذ 60 عاما .