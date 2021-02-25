سائق ومسعف يعثران على 13 ألف جنيه ويسلماها إلى نقطة شرطة قويسنا فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

سلم اليوم الأربعاء مسعف وسائق بمرفق إسعاف محافظة المنوفية مبلغ 13ألف جنية وهاتف محمول إلى نقطة شرطة قويسنا وذلك بعد العثور على تلك الأمانة داخل سيارة نصف. نقل بحوزة سائق تعرض لفقد الوعى بعد تعرضه لحادث سير بطريق الخضراوية، في محافظة المنوفية.

وكان المسعف جودة حامد، وعابدين حمدى، من قوات إسعاف إدارة قويسنا بمحافظة المنوفية، قد عثرا علي المبلغ داخل سيارة نصف نقل بعد إنقلابها علي الطريق، وذلك بعد الإنتهاء من عملية إنقاذ المصاب ونقله لأقرب مستشفي .

وأشاد الدكتور أمجد عبد الحميد، مدير عام مرفق إسعاف محافظة المنوفية، بالجهود التي يبذلها رجال المرفق في التحرك السريع للتعامل مع الحوادث، لإنقاذ المصابين، والحفاظ علي حياة المواطنين، وأن هذا التصرف النبيل ليس بجديد علي رجال الإسعاف، فقد تم العثور قبل سابق على مبالغ مالية وتم تسليمها لأصحابها .

وأضاف "مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، مثلما أن رجال الإسعاف أمناء على أرواح وحياة المواطنين هم أيضا أمناء علي أموالهم ومتعلقاتهم الشخصية، ودائما ما ضربوا أروع الأمثال الحية في الأمانة والنزاهة والشرف والإخلاص في العمل، منوها أنهم أيضا يبذلون جهودا كبيرة في الأوقات والظروف العصيبه التي تمر بها البلاد ولا يتأخرون عن أداء واجبهم الوطني تجاه بلدهم الغالي والعزيز مصر.

المسعفان وأمامهم المتعلقات