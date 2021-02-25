"زراعة دمياط": متابعة الزراعات الشتوية ولم نتلقى شكاوى بسبب حالة الطقس

وتابع وكيل وزارة الزراعة، أنه تمت متابعة الزراعات الشتوية وخاصة زراعات القمح والتى تخطت هذا العام المستهدف ووجدت الزراعات بحالة جيدة وتم مقابلة عدد من المزارعين أثناء الجولات التفقدية لحسم شكواهم فورا ولم تتلقى المديرية والإدارات الزراعية بالمراكز اى شكوى بشأن حدوث أى تلفيات بزراعات القمح.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أنه تمت متابعة كافة الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية وتطوير دورات العمل بها والتيسير على المزارعين والعمل على جذب المزارعين للجمعيات، كما أشار إلى أهمية تطوير المشروعات التابعة للجمعيات الزراعية كلا فى نطاقة.